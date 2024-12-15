中評關注：台軍事展搭動漫祭　所為何事？

扮成魔法使芙莉蓮的Coser放下法杖，在駁二動漫祭的軍方攤位上體驗衝鋒槍。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月15日電（記者 蔣繼平）南台灣一年一度的動漫迷盛事“駁二動漫祭”卻硬生生搭上軍事展，讓許多動漫迷與民眾心中有種說不出來的違和感，看著打扮夢幻的各種Coser，下一秒被裝甲車、直升機拉回現實，到底有多衝突？連動漫祭也要結合軍事宣傳，不就是兩岸關係差、台海情勢緊張，刻意潛移默化全民防衛的呈現？這次是軍事展搭配動漫祭，不知下次會搭那種祭？



從2008年開始舉辦、今年邁入第16屆的“駁二動漫祭”，12月14日、15日在駁二藝術特區登場，由於是南台灣最大場的動漫祭，吸引全台的Coser、動漫愛好者前來參加，每年總會吸引數萬人前來朝聖，也是年輕人世代次文化的盛事，除了精心打扮成各種動漫角色的Coser外，也會湧入許多民眾共襄盛舉。



參加動漫祭，除了打扮妖艷、穿著夢幻的Coser讓人目不轉睛，尋找自己喜愛的動漫人物拍照打卡也是樂趣，更重要是同好之間的現場交流。



不過動漫展的二次元角色齊聚駁二，居然還有現實世界裡的軍方裝甲車、直升機大軍壓境，進行重裝武力展示，前一秒讓人感受夢幻，下一秒就讓人拉回現實世界，因此不少到場民眾也反映“有點不搭嘎、違和感很重”。



有趣的是，去年因為改編成動畫的人氣作品《葬送的芙莉蓮》，主角就是精靈族的魔法使芙莉蓮，而駁二動漫祭上就有打扮成芙莉蓮的Coser，在軍方體驗槍枝的攤位上，拿起步槍開心擺拍，形成魔法使不拿魔杖改拿槍，畫面太衝突了，讓人印象深刻。

