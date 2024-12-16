台藝術家創作日月潭石頭彩繪 要贈清華女生

石頭彩繪的藝術家蔣錦堂。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月16日電（記者 方敬為）馬英九基金會上月底邀請陸生來台參訪，日月潭景區是多數陸生最期待的行程，長相甜美、在台圈粉的北京清華大學女生彭弋航更以“圓夢”形容。在日月潭景區從事石頭彩繪的藝術家蔣錦堂為此特別創作紀念藝品，希望有機會能夠贈予彭弋航，他接受中評社訪問表示，陸生團訪台是美事一樁，見到彭弋航對日月潭的憧憬更是令人感動，期待陸生團此行能夠成為陸客來台旅遊回春的契機。



蔣錦堂為日月潭風景區管理處認證的街頭藝人，從2007年起就在水社碼頭展售石頭彩繪藝品，精選紋理漂亮、質地細緻或奇形異狀的石塊，以書法在其上題字、彩繪、點綴，成為日月潭當地獨有的紀念品，過去陸客來台必到日月潭一遊，蔣錦堂創作的雅石也相當受到陸客歡迎。



馬英九基金會11月底邀請陸生團訪台，12月1日上午安排大陸師生到日月潭景區參訪，蔣錦堂在此前透過媒體得知相關消息，並看見彭弋航對遊潭的嚮往，因此萌生創作念頭，特別提詞彩繪一塊雅石，紀念日月潭睽違多時再次迎來大陸團體旅客。



蔣錦堂表示，過去日月潭是大陸遊客來台必遊之地，缺少陸客之後，潭區的觀光業者受創嚴重，這次陸生團到訪日月潭，許多業者都非常樂見，並期待能夠成為陸客來台旅遊回春的契機。

