環保團體台中召開氣候集會　綠營缺席

環保團體在台中發動氣候集會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月15日電（記者 方敬為）台灣健康空氣行動聯盟等北中南環保團體，今天集結台中舉辦“2024氣候集會”，上午召開行動記者會，公布本次集會訴求以及與會的政治人物名單，根據環團釋出名單，僅中國國民黨與台灣民眾黨中部民意代表，不見民進黨人參與。環團對此表示，希望綠營民代要與民眾站在一起，勿為政府錯誤的能源政策背書，選民都在看！



台灣北中南環保團體15日下午預計在台中市議會前廣場發起“2024氣候集會”，上午召開行前記者會，痛批民進黨政府在能源設施的建置環保評估方面，顢頇霸道，環評程序鬆散，不讓公民參與，環團宣示將組成“台灣氣候民主和公正轉型團結陣線”，加強監督政府的力道，並呼籲民意代表站出來，與民同在一同守護環境。



台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳代表發言表示，從先前台中火力發電廠增建燃氣機組案的環評過程，就能顯示出執政當局目前對能源設施建設恣意妄為，環評輕易通過，罔顧環境保護，公民要加強監督力道，未來會團結北中南環團，聯合守護即將面臨第四天然氣接收站環評“追殺滅港”的基隆外木山！



環保團體並呼籲，不分黨派的民選政治人物，應與民眾同在，站出來反對執政當局對環評的霸凌，並邀請民代下午一同參與集會，表達態度。環團公布目前確定參加集會的政治人物名單，包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖先翔、游顥、民眾黨籍台中市議員江和樹等人，未見綠營民代。公部門方面，台中市政府環保局長陳宏益代表台中市長盧秀燕出席。

