中評關注：柯文哲、高虹安官司民眾黨壓力大

柯文哲（中）、高虹安（右）、邱臣遠（左）昔日同台景象。（照片：高虹安臉書） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）2024年即將結束，對台灣民眾黨的考驗有增無減，特別是民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案、退出民眾黨的新竹市長高虹安助理費案等2大案都將進入關鍵時刻，藍綠白政治攻防即將開啟新局，變數頗大，民眾黨壓力山大。



柯文哲遭羈押禁見逾3個月後，民眾黨雖已穩定運作黨務，也舉辦過3場大型集會活動凝聚鋼鐵小草的向心力，但也即將面臨2大官司的夾攻。



柯文哲涉京華城圖利案，在9月5日遭羈押禁見後，至今已快滿羈押期限最高值，也就是說若檢方在2025年1月5日前不起訴柯文哲，就必須無條件釋放。不過，檢方近期調查動作力度仍非常大，要起訴柯文哲，就必須在同樣涉案的中國國民黨籍台北市議員應曉薇的羈押期滿2024年12月28日前一同起訴，2個禮拜內就會有階段性的進展。



高虹安涉助理費案，台北地方法院2024年7月26日宣判依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。高虹安是在2022年12月25日宣誓就職，雖一審定罪僅停職，目前由民眾黨籍的邱臣遠代理新竹市長，但若二審依然判有罪，高虹安就得去職。



高虹安的任期即將在2024年12月25日過半，在高虹安未請辭、二審又宣判有罪的情況下，民進黨“中央政府”將指派人選代理新竹市長，便牽動2026地方選舉的藍綠白陣營的市府資源、選舉資源配置。司法體系會否加快速度處理高虹安案，將會是外界矚目焦點。從政治角度來看，在高虹安任期過半後加速審理、宣判有罪、“賴政府”指派人選代理新竹市長，對民進黨來說最有利。

