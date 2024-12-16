中評關注：火力發電惹怒台中人　不利綠選情

環保團體在台中舉辦氣候集會，訴求2028中火無煤。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月16日電（記者 方敬為）台灣健康空氣行動聯盟等環保團體15日在台中舉辦“2024氣候集會”，現場多為藍白政治人物出席聲援，綠營民代衹有1人到場，由於環團針對民進黨政府能源政策發出怒吼，讓綠營政治人物噤聲，棄守短板，但此舉無疑是讓在野陣營搶占環保議題的話語權，不利綠營2026地方選舉布局。



台灣北中南環保團體15日下午在台中市議會前廣場發起“2024氣候集會”，痛批民進黨政府在能源設施的建置環保評估方面，顢頇霸道，環評程序鬆散，不讓公民參與，環團並宣示將組成“台灣氣候民主和公正轉型團結陣線”，加強監督政府的力道，並呼籲民意代表站出來，與民同在一起守護環境。



2024氣候集會現場有近400人到場響應，政治人物方面，包括中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、游顥、台灣民眾黨籍台中市議員江和樹等人，民進黨僅彰化市長林世賢出席。公部門方面，台中市政府環保局長陳宏益代表國民黨籍台中市長盧秀燕出席。



由於綠營民代缺席，現場成為在野陣營批判民進黨政府的另類造勢場合，尤其場地在台中市，國民黨內被點名可能參選2026市長的江啟臣、楊瓊瓔都把握曝光機會到場表態。民進黨可能參選市長的綠委何欣純、蔡其昌等人則僅派代表到場，形成強烈對比。

