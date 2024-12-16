中評關注：民進黨桃園群龍無首陷集體焦慮

民進黨桃園隊在鄭文燦中箭落馬後已群龍無首。（中評社 資料照） 中評社桃園12月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫15日到桃園市黨部出席黨慶活動，對民進黨近來頻點兵點將，目前綠營至少已有5人被傳可能成為2026桃園市長候選人。朱強調將力挺現任國民黨籍桃園市長張善政，不會因民進黨亂點鴛鴦譜而有所改變。朱一席話凸顯綠營目前在桃園群龍無首的窘境，2026綠營若想奪回政權恐怕還有得拚。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦原本是綠營在桃園的共主，卻因桃園市長任內土地開發案涉貪，7月遭收押禁見，8月底遭桃園地檢署起訴並向法院求處從重量刑12年，不但讓鄭的政治前途戛然而止，也重挫綠營桃園隊的士氣。隨著12月19日鄭案將在桃園地院一審開庭，此時綠營內部卻對2026桃園市長人選頻點兵點將，也凸顯綠營內部的焦慮。



目前在綠營內部被點名的2026桃園市長人選包括民進黨籍不分區“立法委員”王義川、“環境部長”彭啓明、“總統府”副祕書長張惇涵，“總統府”副秘書長何志偉，甚至連新北市選出的民進黨籍“立委”蘇巧慧也被點名。有民進黨桃園地方人士向中評社直言，這根本是胡搞瞎搞，對拉抬綠營桃園隊士氣不但沒有幫助，反而會讓綠營桃園基層有不被尊重的感受。



民進黨桃園地方人士指出，若仔細看目前被綠營內部點名的這5人，除了王義川、彭啓明和張惇涵勉強算和桃園有點淵源外，完全和桃園八竿子打不著關係的何志偉和蘇巧慧也被點名，就表示綠營內部有人刻意在放話，應該是有人想要“總統府”副祕書長的位置，另外還有人想爭取參選新北市長，所以才會有這些傳言出現。

