中評專論：綠以鬥爭為出發點 交流還是交戰

民進黨正把自己推到更不利的角落。 中評社台北12月16日電（評論員 林淑玲）台北、上海雙城論壇今、明登場，相較台北市政府與民間的熱情，民進黨政府卻多重打壓與干擾，企業連參與活動都怕被“查水錶”，這種氛圍不僅不利於兩岸關係，對民進黨政府自己也毫無好處。



近期登場的兩項大型兩岸交流活動，包括馬英九邀請陸生訪台，以及雙城論壇，民進黨政府都有類似操作；打壓後勉強放行，再來炒作“抗中”，給台灣主辦方穿小鞋。馬英九已卸任，對兩岸和平有高度堅持，站上火線不畏綠營打壓，近日更將率“大九學堂”的台灣學生赴大陸訪問，沒在怕。而綠營這次操作雙城論壇手法，更是衝著國民黨政治明星、台北市長蔣萬安而來，找到機會就抹紅，已有2026台北市長選舉前哨戰的意味，想要“抗中打蔣”一魚雙吃。



美國總統當選人特朗普明年元月20日就要就職，重建後的美中關係將牽動台海情勢。大陸軍演加上特朗普從未承諾出兵保護台灣，這層因素讓民進黨現在也不敢全面封殺兩岸交流。但不封殺並不代表就有善意推動，就像這次來台出席雙城論壇的上海團包括上海台辦主任與隨團媒體記者就有11人遭到封殺，台官方宣稱陸方“推出懲獨22條等影響兩岸正常交流的不友善行為，必須嚴審對岸涉台官員來台”。海基會還喊話要蔣萬安應要求大陸停止軍演一周。

