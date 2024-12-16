中評關注：美有潛在變數　國民黨走向和陸

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北12月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨內部路線向和陸靠攏，“正藍”背景的馬英九一向主張和平，本土派的前“立法院長”王金平提出論述盼兩岸破冰，與美國親近的國民黨主席朱立倫也力挺馬訪陸及雙城論壇。“中國國民黨”、“台灣國民黨”、“美國國民黨”等幾股路線都在走向和陸。



近期國民黨內的新聞話題不斷，且一致走向“和陸”，包括馬英九才剛邀請陸生組團訪台不久，隨即又將於12月18日至26日率“大九學堂”學員訪問中國大陸，出席在哈爾濱舉辦的“海峽兩岸青年冰雪節”活動。至於王金平則組成新智庫並公布新兩岸論述，主張“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”，希望突破兩岸僵局。



另一方面，在國民黨籍台北市長蔣萬安力主下，台北上海雙城論壇17日在台北舉辦，此項交流活動已經邁入第15年，在兩岸動盪的情況下能持續續辦，實屬不易。國民黨方面的新聞話題，全面圍繞兩岸和平、兩岸交流，顯然和陸已經成為國民黨主旋律。



至於最關鍵一點，也就是國民黨中央的態度，畢竟過去一段時間，和陸主張往往都是馬英九在單槍匹馬奮鬥，鮮少見到黨內其他力量聲援，馬英九基金會先前宣布邀請陸生訪台時，以朱立倫為首的國民黨中央對此事一片靜默，連馬英九基金會執行長蕭旭岑都坦承沒收到黨中央的詢問，讓人感嘆國民黨對兩岸關係的立場已與馬英九“愈走愈遠”。



不過日前國民黨主席朱立倫已經在中常會上表態力挺雙城論壇以及馬英九訪問大陸的行程，從馬英九象徵的“中國國民黨”，以及王金平象徵的“台灣國民黨”，還有朱立倫象徵的“美國國民黨”，三股國民黨內部的主要勢力目前展現出的態度是全面靠向和陸。



而國民黨會有這樣的轉變，關鍵因素還是在於美國總統當選人特朗普上任後的潛在變數，特朗普選前已經喊話台灣搶走美國晶片生意，更要求台灣繳交所謂的“保護費”。民主黨拜登執政下的美國比較在乎與盟友的關係，但特朗普不玩這一套，凡事一定都有代價，美國不會平白無故給台灣當靠山。



換句話說，民進黨政府若想繼續維持“倚美”政策，需要支付的代價恐怕不輕，若台灣未來讓美國新政府“予取予求”，包括在經貿議題上不斷對美國讓步，或是對先進半導體轉往美國睜一隻眼閉一隻眼，民進黨政府“倚美”政策勢必將刺激台灣民意轉向“疑美”，並且成為民進黨的痛腳，國民黨大可不必隨著民進黨吃虧。