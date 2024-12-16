中評關注：民調掀賴、陳矛盾　觸碰敏感話題

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 資料照） 中評社高雄12月16日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁在兩年任期屆滿，近期卻因為一份民調顯示42%的高雄市民支持挑戰2028年，引起政壇注意，雖然陳其邁隔天就嚴肅回應是天方夜譚並支持賴清德爭取連任，但也掀起雙方之間的矛盾所在，陳其邁的身分就是潛在競爭者、對於高雄怎麼接棒、是否提早北上等問題，不過2026高雄必須守住，這點牽涉共同利益，應會採取合作。



陳其邁在兩年就任期屆滿，而根據《TVBS民調中心》12日媒體所公布民調，有超過6成高雄人對陳其邁施政滿意，甚至還有42%市民支持陳其邁挑戰2028，引起政壇關注此話題。對此，陳其邁13日受訪時嚴肅表示“天方夜譚，支持賴“總統”連任”，最後還補上一句“這題以後不用再問”。



該份民調談及2028觸動綠營敏感神經，因為賴清德才剛上任未滿一年，高雄綠營民代一聽都說談2028太早，甚至還會擔憂會破壞賴、陳兩人的感情。另外，對於民調數字解讀，高雄的民調好代表施政受肯定、也代表聲望好，但要繼續往上爬不能衹有高雄好，更需要全台民調好，保持低調才是上策。



而民調呈現的“矛盾”在哪裡，第一，因為正值賴清德剛上任還未滿一年，都還沒坐穩，且執政保鮮期過，民調走下坡之際，這時候陳其邁民調高，又是黨內明日之星，現在被拱2028，可能就會功高震主，必須謹慎處理。尤其看到2028的潛在競爭者，民眾黨主席柯文哲、民進黨前桃園市長鄭文燦現在的處境，有誰想碰觸逆鱗？



第二，由於陳其邁在兩年任期屆滿，民進黨內高雄市長初選競爭者眾，綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、前“勞動部長”許銘春都宣布參選，5搶1局面，明年競爭會更激烈，而高雄目前有人爭取，但又一直有外傳中央空降、或者擔憂賴沒收初選的傳聞，因此初選問題也會考驗賴、陳未來如何處理。

