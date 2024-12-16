台可望買到美軍現役最新M109A7自走砲

台軍向美軍購最新型M109A7自走砲，並已規劃納入2026年國防預算。（照片：BAE Ｘ社群） 中評社台北12月16日電／美國政府原本同意軍售台灣M109A6“帕拉丁”自走砲，不料發生俄烏戰爭，原本供應台灣的自走砲挪給烏克蘭。而據台媒報導，台灣軍方可望買到美軍現役最新型的M109A7自走砲，並且已啟動建案程序。



2021年美國政府同意軍售台灣M109A6“帕拉丁”自走砲，總價值7.5億美元，數量40門。然而沒多久就發生烏克蘭戰爭，美國將原本供應台灣的自走砲挪給烏克蘭。



根據《上報》15日報導，美國向軍方表示，已同意出售新型M109A7自走砲，台軍方已啟動向美國購買最新型的M109A7自走砲的建案程序，並將納入2026年的國防預算內。報導稱，台軍方已向美方發出邀價書，待美方回覆報價書後，軍方會依續完成建案作業程序。



台軍方目前有2型M109，分別是1982年購入的A2型，總數197門；以及1998年購入的A5型，總數28門。兩種自走砲最大差別在射程，A2射程24公里，A5砲可以容許更大的膛壓，射程增至30公里。



不管是A2還是A5，自動化程度都不高，相當倚賴人力操砲，射擊頻率為1分鐘僅2發，還需要下車操砲，射擊完成後的撤離時間較長，有可能被敵方反擊。

