陳其邁戰2028大選？沈富雄：打死都不敢

高雄市長陳其邁。（中評社 資料照) 中評社台北12月16日電／根據《TVBS》最新民調針對“如果陳其邁競選2028年的“總統”大選，請問高雄市民會不會支持他？”42%的人表示支持、37%不支持、21%沒意見。對此，前“立委”沈富雄斬釘截鐵表示，陳其邁打死都不敢挑戰賴清德。



TVBS近日公布台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁民調，兩人施政滿意度都超過6成，盧秀燕施政滿意度66%，陳其邁施政滿意度60%，而因盧秀燕即將任滿，支持盧秀燕參選“總統”的比率高達52%，但是否支持陳其邁參選2028年“總統”，42%高雄市民會支持，37%不會支持，看法分歧。



沈富雄15日接受網路評論節目《下班瀚你聊》訪問，針對《TVBS》民調為什麼要問陳其邁2028參與大選的事？沈富雄回應表示，因為陳其邁人氣高，現在做得也不錯，大家都稱讚他，連中間選民也誇獎他，國民黨也不太嫌棄他。但沈富雄認為，陳其邁打死都不敢挑戰賴清德。不像上一回，賴清德想要挑戰蔡英文。



沈富雄表示，陳其邁是乖孩子，這個“小阿哥”不會冒犯現在在大位上的“大阿哥”。以前大阿哥是前桃園市長鄭文燦，喜歡做大阿哥就關到牢裡頭去。現在這個大阿哥，當初挑戰蔡英文所受到的痛苦，陳其邁不會忘記的；陳其邁真的很乖，而且也很厲害，因為當醫生的人會有多笨。當醫生厲害過頭的話，就會吃苦頭，也就是民眾黨主席柯文哲。

