雙城論壇將登場　台商呼籲千萬不能斷

台北市長蔣萬安（左）於2023年赴上海參加雙城論壇，當時由上海市副市長華源（右）接機。今日下午華源抵台，將由台北市副市長林奕華接機。（台北市政府提供） 中評社台北12月16日電／上海市副市長華源16日中午抵台，預計出席17日“台北、上海雙城論壇”，今晚北市府作東舉辦歡迎宴。據透露，中國國民黨籍台北市長蔣萬安的晚宴致詞，將以藝文、文化作為鋪陳，表達與上海老友見一面不容易。上海台商則呼籲，雙城論壇“千萬不能斷”，期待藉此帶動、深化雙邊交流。



2024台北上海雙城論壇預計16、17日登場，這是台北市長蔣萬安上任後首次主辦，來台最高層級的大陸官員上海副市長華源。台北市警局15日表示，會在機場、晚宴和主論壇等地點出動235人次警力，投入維安工作。警方也會在相關場合設置“意見表達區”。



根據台媒報導，華源預計約午後1時搭機飛抵台北松山機場，台北市副市長林奕華接機後，將陪同華源參訪廣慈博愛園區。北市府晚間在圓山飯店為華源等人舉行歡迎宴。據瞭解，今年的雙城論壇受到陸委會、海基會夾擊，台北市政府在晚宴上會有比較軟性的鋪陳，蔣萬安的致詞將以藝文與文化強調台北和上海間的連結。



至於贈禮，往年都是類似雙口瓶的瓷器，今年也會準備富有寓意的瓷器，象徵時代與台北意義。北市府將請華源轉交禮物予上海市長龔正，感謝上海市在去年的招待。雙城論壇明天上午在晶華酒店舉行，僅半天就結束。

