綠鎖定陸配推修法外國籍不得為候選人　惹議

前南投縣議員史雪燕因陸配身分遭內政部解職，但史雪燕早已屆滿卸任。（史雪燕提供） 中評社台北12月16日電／“內政部”日前依《國籍法》規定，將具有陸配身份的中國國民黨籍前南投縣議員史雪燕解職；為避免就職後再解職的法律爭議，民進黨“立委”李坤城、王美惠擬具“公職人員選舉罷免法第二十七條條文修正草案”，比照“總統”“副總統”選舉罷免法，增訂“具有外國國籍者”，不得登記為候選人。網友直呼“但“憲法”規定大陸地區不是外國”、“會不會打到黨內的美國籍？”、“蕭美琴呢？”、“加一條有外藉子女的不得任職“總統”、“還是雙標愛台美國籍可以？”



政治大學法律系副教授廖元豪表示，“內政部”說史雪燕雖然取得“中華民國”國籍，也設籍取得身分證，但仍有中華人民共和國國籍，那就表示史雪燕本來就是具有中華人民共和國國籍的“外國人”了。但“我國”法律從來沒有將“大陸地區人民”當成“外國人”，也不承認“中華人民共和國國籍”這種身分，所以才有兩岸關係條例，另行處理大陸地區人民設籍台灣的程序、規定。



文化大學國家發展暨大陸問題研究所兼任教授曲兆祥指出，真正問題其實是，從法理面看，“中華民國”和中華人民共和國到底是“兩個國家”，還是“一個國家兩個政府”，這題就算修法也無法解決問題，最終只能送大法官會議解釋。



前南投縣議員史雪燕因違反《國籍法》規定，未於就職後在法定期限內放棄大陸國籍，遭解除議員公職。綠委李坤城、王美惠提案《選罷法》修法，增訂“具有外國國籍者”，不得登記為候選人，該案於13日院會一讀交付內政委員會審查。

