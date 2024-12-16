郭正亮赴陸祭祖遭批　藍嘆教改讓人誤認祖先

藍委葉元之。（中評社 資料照) 中評社台北12月16日電／前“立委”郭正亮近日前往中國大陸尋根謁祖，14日在福建漳州郭氏宗祠舉行“認祖歸宗”儀式，但卻遭到台灣民意基金會董事長游盈隆的批評。中國國民黨籍“立委”葉元之昨日表示，郭正亮去尋根，要祝福他。像我們教改改到讓年輕人都以為我們祖先是南島語系人，很誇張，歷史已經破碎、空動化，讓大家誤會。



郭正亮14日前往福建省漳州市祭祖，他表示回到漳州有落葉歸根的感覺，當地的鄉音、建築，和自己的老家台南基本一樣。台灣民意基金會董事長游盈隆對此質疑“現在是演哪一出？不這樣不行嗎？”而資深媒體人黃揚明則把游盈隆批評的連結傳給郭正亮，郭正亮回應這有何奇怪，這是追隨陳水扁、呂秀蓮、前“行政院長”謝長廷的腳步。



根據《中時新聞網》報導，葉元之15日在政論節目《新聞大白話》中表示，郭正亮去尋根，要祝福他，每個人可能到了一定的年紀，都想去尋根，這是很正常的事情。像很多學者曾跳出來講，現在教改，改到讓年輕人都以為我們祖先是南島語系人。以前我們都覺得是炎黃子孫，所以郭正亮到對岸去尋根。現在年輕人看教科書，都以為台灣祖先是南島語系人，都以為自己是南島語系人，很誇張。



葉元之接著表示，歷史已經破碎、空動化，讓大家誤會。不管你的“國家認同”，你的根是一樣的，為什麼要去扭曲這個東西，這讓人家不能接受。



媒體人謝寒冰表示，郭正亮回去祭祖，他的祖先就是從那邊來的，你們有意見？這樣不行嗎？台灣人很多祖先都是從那邊來的。你可以不喜歡中國大陸，但是事實就是事實，是不能改變的。如果你想要獨立到連自己的血緣關係都要改變，那就服了你。