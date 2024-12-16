美M1A2T坦克運抵台灣　退將栗正傑析缺點

栗正傑。（截自“中天辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北12月16日電／台軍方向美國採購的108輛“地表最強”M1A2T主戰坦克，首批38輛車已於15日由台籍貨輪運抵台北港，並在昨晚至今晨逐一由拖板車運至新竹湖口的陸軍裝訓部。對此，退役陸軍少將栗正傑指出，對軍方而言，M1A2T的CP值不高，因為該車有車身寬度大、台灣的作戰環境不適合等問題。



綜合台媒報導，運載38輛M1A2T的貨輪於昨天清晨抵達台北港，計劃於15日深夜至今天凌晨將坦克從貨輪上卸下，由拖板車逐一運至湖口裝訓部。台軍的M1A2T坦克全數交裝後，269旅將部署1個M1A2T連，另外10輛置於陸軍裝訓部進行人員訓練，其餘則交由陸軍584旅換裝。



栗正傑15日在政論節目《中天辣晚報》表示，坦克之所以都以拖板車載運，是因為坦克的履帶有使用壽命、不能長時間行走，若走太久就容易壞掉。因此，坦克車一般都是以拖板車運載進行機動部署，到了戰場之後，再從拖板車上卸下直奔戰場，“就跟怪手的概念是一樣的”。



栗正傑分析，M1A2T不適合台灣，因為該款坦克原先設計的出發點，是為了在廣闊的沙漠、平原進行高速作戰，但台灣的地形狹長，且由北到南有很多條橫向河流，在過橋時橋梁恐難以承受M1A2T的重量。再來，台灣道路密集，反而比較適合機動性高的輪式戰鬥車輛作戰，而若輪型戰鬥車配備反坦克飛彈，作戰效果有望較坦克更好。



此外，M1A2T還有車身寬度大、台軍沒燃氣渦輪維修經驗，以及戰場形態轉變等問題，因此栗正傑表示，對台灣而言，M1A2T的CP值不高。