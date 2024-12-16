民進黨點將拚2026　桃園市長張善政避談

張善政接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席桃園綠線捷運成果展，媒體針對民進黨近日對2026桃園市長選戰頻點兵點將詢問張的看法，張低調避談表示，今天捷運成果展非常重要，他不希望有其他議題來模糊焦點，今天的焦點就是捷運成果展。



桃園捷運綠線今日舉辦2024年成果發表會暨成果展開幕，包括張善政、桃園市政府捷運工程局長劉慶豐、桃園市政府法務局長賴彌鼎、中國國民黨籍桃園市議員林政賢和多位桃園市區長與里長都到場出席。



民進黨近來頻點兵點將，目前綠營至少已有5人被傳可能參戰2026桃園市長，包括民進黨籍不分區“立法委員”王義川、“環境部長”彭啟明、“總統府”副祕書長張惇涵、“總統府”副秘書長何志偉，甚至連新北市選出的民進黨籍“立委”蘇巧慧也被點名。



張善政對此低調避談，以不想模糊今天桃園捷運綠線成果展焦點為由，僅說了句“謝謝”便離開。



國民黨主席朱立倫昨日到桃園市黨部出席黨慶活動時則對張善政表達力挺的態度強調，國民黨不會因為民進黨急了，亂點鴛鴦譜而有任何的改變，現在最重要的就是請張市長繼續加油，國民黨絕對會力挺張市長。