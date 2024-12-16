黃國昌再爆許銘春濫用就安基金　拍陳菊馬屁

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）台“勞動部”近期爭議爆棚，台灣民眾黨團總召黃國昌日期爆料民進黨籍前“勞動部長”許銘春濫用就業安定基金，包括開演唱會、拍沙龍照。黃國昌16日拿出向“勞動部”索取的資料加碼爆料，“勞動部”還花新台幣1000萬元做8分鐘影片、開一場喬遷記者會前後花160萬元等。這是整個“勞動部”的貪腐行為，民眾黨一定會一分一毫算清楚、追回來！



黃國昌痛批，大家沒發現許銘春很會向上管理嗎？“勞動部”喬遷記者會花115萬元，後續再花48萬元做紀錄片，特別來賓是“監察院長”陳菊，之前開演唱會，特別來賓也還是陳菊，超級會向上管理，“監察院”敢辦嗎？



台“勞動部”日前爆發職場霸凌事件餘波盪漾，許銘春除遭用“勞動部”就業安定基金新台幣356萬元舉辦音樂會，還遭爆料2022年公益路跑宣傳形象拍攝文宣採購案，內容衹有一項，就是幫許銘春拍形象沙龍。由於就安基金爭議持續擴大，“立法院”12日在朝野協商後，無異議通過就安基金中的促進國民就業計劃服務費用刪除3億元。



台灣民眾黨“立法院”黨團16日召開“民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！”記者會，民眾黨團總召黃國昌出席。



黃國昌表示，“勞動部”濫用就安基金到什麼程度？光是“勞動部”一場記者會就有約19萬元是給主持人與來賓，這是市場行情價嗎？“勞動部”要做假帳也不要做得這麼假好嗎？

