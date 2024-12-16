選罷法修法爭議　黃國昌：藍綠說清遊戲規則

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會16日審查選罷法，藍綠一早6點多就爆發衝突，最終中國國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩以1分鐘宣布法案送出委員會、3分鐘宣布散會。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌16日未表態是否挺藍營速審的做法，他僅表示，希望藍綠黨團說清楚遊戲規則，“立法院”到底是要好好討論講道理？還是搞叢林法則比拳頭？



對於藍營要提高罷免門檻，黃國昌強調，民眾黨團說明很多次，支持罷免連署加嚴、反對提高罷免門檻，也做過民調，有6成以上民眾支持罷免連署加嚴，民意已經很清楚了。



“立法院”內政委員會16日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。



藍綠“立委”一早6點多就在內政委員會外走廊爆發衝突，甚至還發生綠委提前搬走委員會內電腦阻擋開會的情況，最終徐欣瑩以1分鐘宣布法案送出委員會、3分鐘宣布散會。



台灣民眾黨“立法院”黨團16日召開“民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！”記者會，民眾黨團總召黃國昌出席。



黃國昌會後接受媒體訪問先酸民進黨“立委”說，昨天民眾黨團同仁就有發訊息通知，民進黨籍“立委”昨晚跑到內政委員會門口打卡說隊伍已經整好，要徹夜捍衛台灣民主，他不曉得昨晚發生什麼事，最後早上6點多變成中國國民黨籍“立委”佔了內政委員會門口，是民進黨發生什麼狀況先撤退？還是怎麼樣，他人不在現場，不是很清楚。



黃國昌表示，他希望每個黨團講清楚，在“立法院”內的遊戲規則是什麼，是要講道理？還是要比拳頭？是要恢復該有的“國會”運作常態？還是要搞叢林法則？也希望中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜發揮高度，讓所有的黨團知道遊戲規則是什麼。



黃國昌說，每個黨團對法案有自己的立場，向選民負責承擔政治責任，這是民主政治的常態。民眾黨也有優先法案，但我們不會因為沒有排到優先處理，就暴力杯葛佔據主席台不開會。