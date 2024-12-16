綠不滿藍突襲選罷法找韓國瑜問責　爆衝突

綠委質疑周萬來在迴避問題，周萬來動怒回嗆。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月16日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團不滿內政委員會突襲3分鐘通過《公職人員選舉罷免法》修正草案初審，今日上午衝往中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜辦公室抗議。由於韓不在，綠委將矛頭指向“立法院”秘書長周萬來，要他負責確認韓的行程。向來是好好先生的周萬來都被綠委激怒，在現場大聲與綠委互嗆。



“立法院”內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營今日出招，先在會議室外走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內進行審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審送出委員會。



綠委不滿未能參與審查，上午大隊人馬衝向韓國瑜辦公室要向韓抗議。由於韓國瑜不在，綠委只好將矛頭轉向周萬來。在綠委要求下，周萬來前去韓國瑜院長辦公室內打電話聯繫韓的助理，但最後仍無法確定韓是否會回辦公室。綠委對此大滿，批周萬來在迴避，周此時也動怒，大聲回嗆說他沒有迴避。



周萬來後來向綠委表示，委員會的議事行為院方不會介入。今天裡面發生的情況，他們會去瞭解，也會向韓國瑜報告。至於後續怎麼處理，就透過黨團協商的機制來討論。



周萬來出身公務系統出身，在“立法院”內服務近40年，被稱為“立法院”活字典”，也是國民黨籍前“立法院長”王金平的重要幕僚，在王院長任內擔任“立法院”副秘書長。韓國瑜出任“立法院長”後，在王金平推舉下，任命周萬來為“立法院”秘書長。