藍綠鬥爭升級　綠委不出席下午朝野協商

民進黨團幹事長吳思瑤。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月16日電（記者 俞敦平）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤在今日的黨團記者會上表示，民進黨團將拒絕出席下午的朝野協商，原因是中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜臨時變更原訂議程，優先處理國民黨主導的《“憲法”訴訟法》和《財政收支劃分法》。吳思瑤強烈譴責這種作法，批評韓國瑜一再配合國民黨“偷襲”策略，破壞朝野協商的基礎共識。



由於國民黨籍“立委”16日封鎖內委會迅速通過選罷法修正案，民進黨團超過30位“立委”在議場前召開記者會。他們手持寫著“國會”戒嚴”、“霸凌民主”的布條，高喊口號，並展示一個裝著罷免牌子的鳥籠，象徵對《選罷法》修法的強烈不滿。



此外，“立法院長”韓國瑜今天下午預計召集朝野黨團進行協商，原訂討論的議程包括《發展觀光條例》、《老人福利法》和《就業服務法》。然而，民進黨團聲稱，當日早上突然收到通知，議程被改為優先處理國民黨急於推動的《“憲法”訴訟法》和《財政收支劃分法》，這引發民進黨團的不滿。



吳思瑤在記者會上表示，原訂議程涉及政策性法案，卻遭韓國瑜臨時變更，替換成國民黨的議題，這是對“立法院”憲政秩序的嚴重破壞。她質疑韓國瑜是否在刻意協助國民黨“偷襲”並推動具爭議性的法案，形容此舉為“毀憲亂政”。



吳思瑤進一步指出，朝野協商應以公平與共識為前提，但國民黨和韓國瑜的行為使民主程序蒙羞。她宣布，民進黨團將不參加下午的協商，作為對不公行為的抗議。