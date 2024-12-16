雙城論壇上海主團將抵台北　上百警力維安

台北松山機場外圍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市舉行，由上海副市長華源率領的71人主團將於16日中午12點55分抵達台北松山機場，一大早上百警力就在場維安，慎防有任何意外發生，連廁所也不漏掉，將聲援或抗議人時都帶離遠處，避免發生衝突。



上海先遣團自13日至15日已陸續分批來台，首批為上海台辦副主任李驍東等4人，台北市政府觀光傳播局長王秋冬陪同，李連三天已參訪了廣慈博愛園區、北流、北藝、大巨蛋、貓空指南宮、圓山飯店、雙城論壇場地晶華酒店等地，並與中國國民黨籍台北市副市長李四川於13日晚間在君品酒店宴會。第二批為上海台辦經濟處長顧晶、聯絡處長徐皓、新聞處長陳小勇等16人於14日抵達台北松山機場，台北市政府參事楊慶輝陪同。14、15日晚間由國民黨籍台北市副市長林奕華、張溫德接待晚宴。



上海參訪團員申請人員為102人，但陸委會卻刪除11人，僅核准91人訪台北，11人中包括上海台辦主任金梅、1名副主任、9名陸媒，引發爭議，陸委會、海基會與台北市政府更隔空交火槓上。警方不敢大意，在主團到來的今天，松山機場裡裡外外都佈下綿密的便衣警力。

