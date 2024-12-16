黃國昌曝就業安定基金豢養綠媒　太誇張

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨團總召黃國昌16日加碼爆料，“勞動部”就業安定基金的媒體、業務宣傳費用預算，從2017年起一路飆高，且2019年到2024年還都以限制性招標，花新台幣逾2億元豢養綠媒！甚至三立集團還賺不夠，連春聯、紅包袋、海報都要賺，2020年到2024年就有逾750萬元。



台灣民眾黨“立法院”黨團16日召開“民進黨政府很有錢？就安基金如此濫用！”記者會，民眾黨團總召黃國昌出席。



黃國昌盤點，就安基金媒體宣傳費年年攀升，從2022年1.19億元、2023年1.48億元、2024年1.7億元，到2025年預算高達2.17億元，是打算撒錢撒到哪？



黃國昌指出，民進黨政府很有錢，“勞動部”還專門養綠媒，2017年就安基金的媒體宣傳採購案1710萬元，由八大與三立得漂、2018年3929萬元由民視、創集、三立得標，甚至從2019年到2024年都是限制性招標，由逾2300萬元攀升到逾4400萬元，得標廠商都是民視、年代、三立，總計逾2億元



黃國昌說，就安基金是拿來養綠媒，幫民進黨大內宣嗎？再加上，“勞動部”春節文宣製作，幫民進黨籍前“勞動部長”許銘春拍馬屁、客製化紅包袋，也是由三立得標，今年的預算跟2020年相比膨脹3倍，納稅人的錢可以這樣花？利益輸送的如此難看？他不允許民進黨政府濫花納稅人的血汗錢，養綠媒、大內宣、拍馬屁。