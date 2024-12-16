連議員也敢騙　彰化綠營批官方打詐無能

民進黨彰化縣議會黨團召開記者會，批評政府打詐無能。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月16日電（記者 方敬為）彰化縣多位縣議員近來接獲詐騙簡訊，簡訊內容指，有人檢舉議員涉貪瀆，宣稱可以協助擺平司法問題，試圖誘導議員連絡，民進黨彰化縣議會黨團今天召開記者會，痛批政府無能，讓台灣淪為詐騙天堂，詐騙集團猖狂到連議員也敢騙！要求政府應展現打詐魄力，不要只是喊口號，包括行政院打詐辦公室、數位發展部、警政署等單位都應加強實際作為。



台灣詐騙案層出不窮，最近連民意代表也成為詐騙集團鎖定的目標，民進黨彰化縣議會黨團總召李俊諭、議員楊妙月、李成濟、蕭文雄、黃柏瑜、詹琬惠、劉珊伶等人16日召開記者會，控訴詐騙集團連議員也敢騙。



李俊諭表示，他的臉書、Line帳號日前收到一封訊息，對方稱地檢署正在調查與他有關助理費的不當資金流向，並表示可以協助處理，誘導他加入不明Line帳戶聯繫，不只他一人收到，縣議會目前已有10位議員接到類似詐騙簡訊。



李俊諭說，由於要報案警方才能夠啟動調查，他已向彰化縣警察局北斗份局報案，他並出示報案三聯單，呼籲警政機關務必嚴正查辦，將詐騙集團繩之以法！



民進黨議員呼籲，政府必須採用與時俱進的科技手段來防範詐騙，並加強與民間合作，共同打擊詐騙集團，否則恐怕因為詐騙氾濫、動搖國本，政府打詐要展現魄力，而不是衹有口號，籲請正視相關問題，還給人民一個安全的生活環境。

