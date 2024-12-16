不滿綠營頻頻破壞議事　傅崐萁籲綠放下屠刀

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月16日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁在記者會中痛批民進黨破壞“立法院”議事，指控其霸占主席台、阻撓會議進行，並形容“賴政府”為獨裁政權。他強調國民黨捍衛民權的重要性，並以韓國彈劾“總統”的事件為例，對比台灣民主發展的困境，呼籲民進黨尊重民主程序。



16日上午，國民黨團於黨團記者室，召開“民選獨裁 回頭是岸！”記者會，總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、“立委”許宇甄出席。



近日，“立法院”的會議因朝野對峙多次中斷。民進黨指控國民黨封鎖會場、阻撓議事進行；國民黨則反控民進黨霸占主席台、破壞會議秩序。今日內政委員會召委由中國國民黨籍徐欣瑩擔任，在藍營封鎖內委會會議室的情況下，迅速完成選罷法修正案的審查，引發民進黨強烈抗議，並於上午9時40分召開記者會，抨擊國民黨的作法。而國民黨則於上午10時回應，召開記者會痛批民進黨干預議事。



傅崐萁首先以近期韓國“國會”成功彈劾“總統”尹錫悅的事件為例，對比台灣的現況。他表示，韓國“國會議員”不分朝野攜手捍衛民主價值，而台灣卻反其道而行，陷入民進黨主導的“民主倒退”。傅崐萁批評民進黨以“攻占主席台”的方式阻撓議事，甚至禁錮議事人員，並指控民進黨多次藉由政治手段控制“立法院”程序。

