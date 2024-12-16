民調：近六成民意贊成恢復公投綁大選

59.2%民眾支持恢復公投綁大選。（照:台灣民意基金會提供） 中評社台北12月16日電／台灣民意基金會今天公布民調指出，59.2%民眾贊成公投綁大選、31.9%反對。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，此提議獲得跨黨、跨年齡層、跨性別的多數民意認同，具有雄厚民意基礎，此也為民進黨傳統訴求，若大動作捍衛現狀，將付出慘痛政治代價。



民調詢問民眾“關於公投的舉行，您贊不贊成公投與選舉恢復合併舉行？”結果得知，25.1%民眾表示非常贊成，34.1%還算贊成，17.3%不太贊成，14.6%一點也不贊 ，另6.9%民眾沒意見，1.9%不知道，即59.2%民眾贊成公投綁大選、31.9%反對。游盈隆直言，在野黨目前力推恢復“公投綁大選”修法，具有非常雄厚的民意基礎。民進黨若大動作捍衛公投與選舉分離的現狀，將付出慘痛的政治代價。



游盈隆分析，與2022年10月，最近一次的調查相比，台灣人的態度沒什麼改變，贊成“公投綁大選”者增加1.7%，不贊成者減少2.6%。由此可見，絕大多數人支持“公投綁大選”有其一致性與穩定性。進一步分析，有三點值得注意：



一、政黨支持傾向，游盈隆表示，民進黨支持者有五成三贊成，四成反對；國民黨支持者，六成七贊成，二成七反對；民眾黨支持者，七成贊成，二成七反對；中性選民，五成八贊成，二成七反對。由此可見，“公投綁大選”獲得跨黨強力支持，包括來自民進黨過半數支持者的力挺。事實上，“公投綁大選”本是民進黨的傳統訴求。

