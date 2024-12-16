陸客家屬入台探病爭議　傅崐萁批綠逢中必反

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月16日電（記者 俞敦平）在今日黨團記者會上，藍委傅崑萁針對一名大陸旅客在花蓮急救，家屬卻無法入台探視表達不滿，傅認為此次爭議是綠營逢中必反的態度所導致，並呼籲執政者遵從民意與推動合作。



針對近期一名大陸旅客搭郵輪經台灣花蓮海域時突發病危，由空勤總隊送往花蓮慈濟醫院急救的事件。據報導，該名旅客在台接受治療期間，其家屬被指因“赴台證件辦不下來”而無法探視，儘管陸委會澄清未曾收到相關申請，但傅崐萁仍認為這反映出執政黨在人道救援及兩岸政策上的冷漠態度。



傅崐萁指出，該名旅客在急救期間，儘管台灣政府基於人道精神成功將其送往慈濟醫院進行治療，但旅客家屬卻因為種種原因無法來台探視，這一情況讓他感到遺憾與憂心。傅崐萁痛批民進黨政府在此事件中的處理方式，認為政府在兩岸關係上過度強硬，忽視了人道關懷。



傅崐萁強調，儘管此次事件是基於急難救援的需要，台灣政府依照人道精神為大陸旅客提供了緊急醫療協助，但政府對待家屬探視申請的態度，卻顯示出台灣在兩岸交流上的緊張與不合理。他指出，民進黨政府的“逢中必反”立場，讓此類人道事件變得更加複雜，也令外界對台灣政府是否具備應有的國際胸懷產生疑問。



傅崐萁進一步表示，這樣的處理方式不僅影響台灣在國際上的形象，也讓民眾質疑，當台灣人民在其他國家或地區需要救援時，是否能夠得到即時的協助。他強烈呼籲民進黨政府應該摒棄狹隘的政治立場，以人道精神為先。