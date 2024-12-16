台南又為“台獨”大老建紀念公園　藍軍砲轟

國民黨台南市議會黨團今天大動作舉辦記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南12月16日電（記者 蔣繼平）台南市議會國民黨團16日召開記者會，怒轟賴清德要求台南市政府用七股政府土地、近千萬公帑，為“台獨”人士黃先柱設立紀念公園和銅像，但為何“中華民國”創建者國父孫中山的銅像，至今仍被賴深鎖在柳營科技園區鐵櫃，黃有比國父偉大？未來的台南是否除了滿城光電板，還滿城民進黨皇親國戚紀念公園與銅像？並大聲疾呼“市府不要圖利特權”，要求一個月恢復原狀。



有“柱仙”之稱的黃先柱曾任民進黨台南市黨部主委，與賴清德友好，病逝於2022年。當時執政的蔡英文、賴清德都到台南參加告別式。賴清德更透過臉書發表千字文送別表示，黃先柱是那種“可以把背後交給他”的人，理想漸成、歲月漸好之時，黃先柱卻已離席，萬般不捨，難以平復。賴還文中指出，曾說好在白髮蒼蒼之後，爬山泡茶、笑談古今，如今已無法實現。



國民黨台南市議會黨團16日在議會簡報室召開“黃先柱比孫中山更偉大嗎？”記者會，黨團指出，台南目前已有獨派大老黃昭堂紀念公園，現在又多一座黃先柱紀念公園和銅像。黃先柱紀念公園位於七股區西寮里，2024年12月6日完工，並舉行紀念公園及雕像揭幕儀式，工程進行中，賴清德多次下鄉與黃先柱家屬關切工程進度，因為出國，還請“國策顧問”康銀壽代表致詞。



國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝率領議員王家貞、盧崑福、尤榮智、蔡宗豪、李中岑、許至椿、蔡育輝等人出席，現場砲聲隆隆。林燕祝痛批，民進黨政府不是反威權、反偶像崇拜，為何遇到賴清德的好友黃先柱就髮夾彎？為何要市府招標編列預算維護，花納稅人的錢，把台南市民當傻瓜嗎？



對比，2014年位於台南市民生綠園的孫中山銅像被拉倒後，至今仍深鎖在柳營科技園區內的倉庫裡無法重見光明，而台南市中西區忠義路、中正路口全台唯一一座慰安婦紀念銅像，因為國民黨台南市黨部土地遭清算拍賣只好移除安置於倉庫，事後藍營尋求市府安置未被接受。林燕祝也質疑，根本不同標準對待。



王家貞也質疑，豎立銅像歌功頌德到底是對誰有功？是對賴清德有功，台南現已有黃先柱、黃昭堂記念公園都在公家土地上，接下來對賴清德有功的“國策顧問”或資政，難道大去之後都要做紀念公園？根本貪瀆公帑，民進黨無法“台獨”，但“台獨”者卻享受歌功頌德，憑什麼用納稅人血汗錢蓋“台獨”公園。