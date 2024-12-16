綠委缺席朝野協商表抗議　韓國瑜沒理會

綠委離場，並表示不會參與黨團協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月16日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今日上午通過《公職人員選舉罷免法》修正草案初審，民進黨團不滿藍營當時將其擋在門外無法參與審查，下午缺席“立法院長”韓國瑜召集的朝野協商以示抗議。但韓國瑜沒甩綠委，仍讓協商會議繼續召開，綠委則轉往院長會客室繼續等待韓前來溝通。



“立法院”內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營今日出招，先在會議室外走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內進行審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審，將法案送出委員會。



綠委對此大感不滿，上午率大隊人馬前去韓國瑜院長辦公室表達抗議，不過韓國瑜當時人不在院內，導致綠委撲空。



今日下午韓國瑜就課程審議會委員審查會、《“憲法”訴訟法》修法、《財政收支劃分法》等修法召集朝野協商，民進黨團再度率大隊人馬到協商會議室，當面向韓國瑜控訴上午內政委員會議事不公。韓國瑜與綠委在主席台上交換意見後，綠委們隨即退場，並表示除非解決上午的爭議，否則他們不會參與今日的黨團協商。

