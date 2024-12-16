雙城論壇明在晶華酒店登場　工作人員忙場佈

雙城論壇舉辦地點晶華酒店、同時也是上海團入住的飯店。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，由上海副市長華源率領的主團於16日中午抵達台北松山機場，並下榻雙城論壇的場地、晶華酒店。而雙城論壇的現場3樓宴會廳也曝光，已備有約300座席，工作人員、維安人員都忙進忙出，台北市政府格外重視。



華源率領的71人主團於下午1點2分入境松機，由中國國民黨籍台北市副市長林奕華親迎，並上公務車小巴往入住地點晶華酒店，同時與20名先遣團成員會合。



華源等人第一站就是抵達雙城論壇舉辦場地、也是入住一晚的飯店晶華酒店，與林奕華、台北市政府觀傳局長王秋冬、參事楊慶輝等人用餐、稍事歇息、放行李，下午3時出發前往廣慈博愛園區參訪。



今年雙城論壇舉辦地點在晶華酒店3樓宴會廳，現場人員忙進忙出，佈置場地、上百位座席。主論壇主題“智慧治理、永續未來”及3個分論壇“友善交通分論壇”、“河川治理分論壇”、“人文城市分論壇”，將簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作”2項合作備忘錄。



晶華酒店裡裡外外也佈滿上百名便衣警力維安警戒，台北市政府人員也在場內外守候。



第15屆雙城論壇將在17日上午9點舉行，預計華源與蔣萬安會發表談話、握手合影，以及簽署儀式。

