彰化漁民捕獲逾千尾“正頭烏”百萬年終入袋

彰化漁民黃超群半夜抓到2500尾“正頭烏”爽賺百萬年終。（照:賴清美提供） 中評社彰化12月16日電／終於等到“正頭烏”！彰化線西漁民黃超群去年創下塭仔漁港單趟捕獲1萬5000尾烏魚的最高紀錄。今年又傳來好消息，經過半個月開船前進馬祖東引的守候，在冷氣團發威下，終於在半夜捕獲2500尾烏魚，尤其這批烏魚更大更肥美，預計今天下午2點多入港，確定新台幣百萬年終獎金落袋！



彰化縣議員賴清美在臉書發文指出，天氣一變冷，大家都在等著“正頭烏”上岸，可以買來嘗鮮，因為肥美的烏魚就是好吃。



線西鄉代表黃泯嘉表示，黃超群是他的國中同學，從小就立志當漁民，今年又傳來捷報，他以同學為榮。



賴清美表示，黃超群的妻子徐婕容說，今年首批“正頭烏”特別肥美，以往都是50尾烏魚裝成一桶，這次則是一桶只能裝40尾，幾乎都是每尾6、7台斤的大尾烏魚，連帶濕的烏魚子每片重量也會提高，算下來單趟仍約有1、200萬進帳。



徐婕容指出，今年價格比照去年，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元之間，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元，烏魚殼在每台斤100元到150元之間，許多老饕都是指定要吃肥美的大尾烏魚。



徐婕容說，今年因為入冬天氣偏暖，以往洄游烏魚就是冬至前後10天會出現，原本預計烏魚出現時程會延後，沒想到半夜就抓到“正頭烏”，丈夫今天下午把烏魚入港，完成補給，隨即馬上再出發去抓烏魚。

