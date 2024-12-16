羅智強批“監院”是廢物院　要砍陳菊薪水

藍委羅智強指“監察院”低效能、高支出，宣示決心廢掉“廢物院”。（羅智強臉書） 中評社台北12月16日電／由於“立法院”司法法制委員會18日將審查“監察院”明年度預算，中國國民黨籍“立委”羅智強16日表示，因“監院”“低效能、高支出”，因此提案將新台幣7609萬7千元的“政務人員待遇”和機關首長、副首長特別費219萬全數刪除。



藍委羅智強16日在臉書發文表示，民進黨籍陳菊擔任“監察院長”以來，“監察院”的預算不斷攀升，2024年預算達10億9711.9萬元，較2021年的7億8445.8萬元，漲幅將近40%，創歷史新高。錢越花越多，“監察院”的效能卻大幅下滑，調查報告案數在陳菊上任後明顯減少，減幅接近30%。糾正案的成立數也減少32%。



羅智強嘲諷，有人記得“監察院”辦了哪些違法亂紀的大官嗎？沒有，大家只記得“監察院”自己違法亂紀。陳菊愛將前台鹽綠能董事長陳啟昱涉光電弊案，早在3年前民進黨籍“行政院長”蘇貞昌就接獲檢舉，但“監察院”從來不查。陳啟昱被法官無保請回而落跑，“監察院”卻要查辦案檢察官，赤裸裸干預偵辦中的個案。



羅智強指出，“監委”高涌誠施壓段宜康“曲棍球案”辦案檢察官不成，竟兩度彈劾。高涌誠調查被民進黨籍前新竹市長林智堅抄襲論文的余正煌，還重啟35年前“世台會”案，查國民黨籍新北市市長侯友宜，濫用“監委”職權藉舊案秋後算帳。賴清德大弟子、前“行政院”發言人陳宗彥涉“性招待”、“關說”違失證據明顯，“監委”卻以壓倒性票數反對彈劾陳宗彥。

