綠委抗議被擋在審查會門外　韓國瑜允諾了解

綠委找韓國瑜抗議。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月16日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會今日上午通過《公職人員選舉罷免法》修正草案初審，由於民進黨團被中國國民黨籍“立委”擋在門外無法參與審查，民進黨“立委”為此找上國民黨籍“立法院長”韓國瑜抗議。韓國瑜也展現善意，允諾會通盤了解此案，面對綠委叫罵，韓也低調承受沒有多回話。



“立法院”內政委員會今日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度，另外也修改選前民調公佈截止時間，從選前10天改為選前3天。



藍營今日出招，先在會議室外走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內進行審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審，將修法送出委員會。綠委不滿被擋在門外無法參與審查，進而找上韓國瑜抗議，從上午就在“院長會客室”等待韓出面溝通。



韓國瑜上午不在“立院”，後來韓說明自己是身體不適。不過韓下午有進“立法院”主持朝野協商，儘管綠委退出協商以示不滿，韓仍照既定程序召開協商，後來是綠委再度進入協商會場要求韓國瑜先處理上午的爭議，韓才宣布協商休息，轉為前去“院長會客室”與綠委溝通。



民進黨團幹事長吳思瑤表示，此次國民黨快速通過選罷法修法，這是民主台灣可以允許的嗎？今天的選罷法修法共8條條文，除了要求同意罷免票數必須高於當選得票數以外，還把公布民調的截止時間從選前10天改成選前3天，這樣的議案不需要討論嗎？今天前所未有的封鎖“立法院”，形同戒嚴，媒體採訪自由也被剝奪，韓國瑜必須給個說明、交代。

