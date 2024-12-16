上海副市長華源訪台北市廣慈園區　交流社福

上海市副市長華源中午抵台北後，下午3點半參訪位於北市東區的示範型社福園區“廣慈博愛園區”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）2024台北上海雙城論壇17日登場，上海市副市長華源16日中午抵台，在下午3點半參訪全台示範型社福園區“廣慈博愛園區”的廣慈衛福大樓，全程由中國國民黨籍台北市副市長林奕華陪同。華源與林奕華一見面便在媒體鏡頭前熱絡地握手打招呼致意，接著預計參訪1個小時。



林奕華在下午3點25分先抵達等候上海訪團一行人，在5分鐘後，華源等人於下午3點抵廣慈博愛園，並預計參觀廣慈親子館、住宿長照機構，與台北市政府交流長照社福相關政策。



“廣慈博愛園區”位於台北市信義區，全區規劃為５區，分別為廣慈A基地行政中心（包含信義行政中心、圖書館、派出所）、廣慈B基地社福大樓（信義親子館、身心障礙服務機構、養護照顧機構、社福服務中心）、廣慈C、D、E基地社會住宅。



2024台北上海雙城論壇會議與參訪行程於16日、17日進行，上海市副市長華源在16日中午1點左右抵達台北松山機場，由中國國民黨籍台北市副市長林奕華接機，下午第一個行程將先參訪廣慈博愛園區，接著由國民黨籍台北市長蔣萬安作東，在圓山飯店舉辦接風晚宴，結束後回程則會安排“遊車河”，體驗台北街頭夜景。



雙城論壇17日上午在晶華酒店舉行主論壇，主題為“智慧治理、永續未來”，並在論壇中簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄”與“台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄”。上海訪團也將在中午回請北市府午宴，下午參訪大巨蛋，隨後華源一行人於傍晚離台。