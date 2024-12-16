林右昌：國民黨摧毀民主　朱立倫應道歉

民進黨秘書長林右昌。（照片：民進黨提供） 中評社台北12月16日電／民進黨秘書長林右昌16日召開“譴責國民黨摧毀民主、“國會”戒嚴！”記者會表示，中國國民黨籍“立委”封鎖會議室，阻擋民進黨籍“立委”進入，一分鐘通過《公職人員選舉罷免法》修正草案；國民黨主席朱立倫、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁聯手“毀憲亂政”，朱立倫應向台灣社會人民公開道歉，也呼籲“立法院長”韓國瑜應立即召開會議處理。



林右昌表示，今天上午，“立法院”內發生了令人震驚且痛心的事件，國民黨在“立法院”實施“國會”戒嚴，摧毀台灣民主。本黨在此表達最嚴厲的譴責，要求國民黨主席朱立倫應負起最大的政治責任，向台灣社會與人民公開道歉！同時呼籲，“立法院”韓國瑜院長應立即召開會議，處置國民黨團的違法行徑，別讓“國會”民主毀在你的手上。



林右昌指出，過去國民黨曾以半分鐘強行通過法案，違反民主程序、沒收民主討論，但至少其他政黨的“立法委員”是在會議室內參與的。然而，今天內政委員會發生的事件比半分鐘通過法案更為離譜！國民黨的行徑已經到了“毀憲亂政”的地步！



林右昌表示，國民黨“立委”利用暴力手段限制其他政黨“立法委員”的人身自由，剝奪其他政黨“立委”所代表的民意。他們將內政委員會的門關起來，把其他政黨“立委”排除在會議室之外，然後國民黨“立委”自己關起門來開會、做決議。現場沒有列席官員、沒有媒體、沒有民進黨“立委”、更沒有民眾黨“立委”！



林右昌痛批，“如果國民黨可以這樣亂搞，這樣台灣還有民主嗎？”，今天選罷法與內政委員會可以這樣亂搞，那未來任何法案、任何委員會也都可能被這樣操作！甚至‘立法院’院會也可能如此硬幹！國民黨關起門來，一個黨自己開會、自己審法案、自己過法案！這不是‘國會’戒嚴是什麼？”



林右昌提到，今年四月份傅崐萁赴中國大陸，返台後國民黨推動一系列“違憲”擴權的法案；上周傅崐萁去港回來後，國民黨竟然在“立法院”搞戒嚴。他強調，現在是台灣民主的關鍵時刻，朱立倫與傅崐萁聯手“毀憲亂政”，林右昌最後呼籲，全民都在關注“立法院”韓國瑜院長以及其他政黨“立委”如何守護“國會”尊嚴與台灣的民主制度。民進黨將堅決捍衛民主程序，絕不讓威權思維侵蝕台灣珍貴的民主價值。