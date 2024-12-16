赴陸祭祖遭轟演哪齣？ 郭正亮回應曝光

前綠委郭正亮14日前往大陸福建省漳州市祭祖，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發文批評。(照:游盈隆臉書) 中評社台北12月16日電／前“立委”郭正亮14日前往大陸福建省漳州市祭祖，期間他受訪表示，回到漳州有落葉歸根的感覺，漳州當地的鄉音、建築，和自己的老家台南基本一樣，引起台灣民意基金會董事長游盈隆批評。資深媒體人黃揚明提到，自己有把游盈隆批評的相關連結傳給郭正亮，得到郭“這有何奇怪，追隨陳水扁、呂秀蓮、謝長廷腳步”的回覆。



根據《中新網》14日報導，郭正亮當天上午在福建省漳州市台商投資區角美鎮西邊村寮西社郭氏家廟進行祭祖，在司儀指引下，依次完成獻花、上香、跪拜等儀式。報導並提到，郭正亮表示，回到漳州有落葉歸根的感覺，漳州當地的鄉音、建築和台南基本一樣，“證明歷史文化血緣的紐帶就是最強的；兩岸一家親”。



對於郭正亮的訪陸行及相關發言，游盈隆14日深夜在臉書發文質問，郭現在是演哪一齣？不這樣不行？“基於血緣關係，什麼都可拋？非常意外”。



對此，黃揚明15日在政論節目《新聞大白話》表示，做為獨派人士、過去在民進黨時的黨內同志，游盈隆看到郭正亮去大陸，可能會不太諒解。黃在節目上透露，在看到游盈隆的發文後，將相關連結傳給郭正亮，得到郭“這有何奇怪，追隨陳水扁、呂秀蓮、謝長廷腳步”的回覆。



黃揚明認為，郭正亮敢在現在的氛圍下去大陸祭祖相當勇敢，“先肯定一下”，並且提到，儘管目前已退黨，但因為民進黨的出身，郭赴陸祭祖的行為一定會引起綠營的反彈，不過，郭也算是有先見之明，因為他沒有社群平台帳號，青鳥若真的要出征他，要去他的直播或邀請他做為固定來賓的相關節目留言，但這反而會幫他衝起一波流量，“亮哥算是超前部署”。