蔣萬安宴上海團　圓山飯店席開28桌

2024台北上海雙城論壇17日登場，台北市長蔣萬安16日在圓山飯店席開28桌為上海團舉辦接風晚宴。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）2024台北上海雙城論壇17日登場，上海市副市長華源16日中午抵台，預計下午6點半到圓山飯店，出席中國國民黨籍台北市長蔣萬安的接風晚宴，席開28桌。下午4點半，警方已進駐圓山飯店維安，現場未見有歡迎或抗議的團體。



晚宴來賓除了上海團成員，台北市政府首長、台北市議員，還有一些受邀民間人士，傳出許多企業界人士熱烈爭取出席。



2024台北上海雙城論壇會議與參訪行程於16日、17日進行，上海市副市長華源在16日中午1點左右抵達台北松山機場，由中國國民黨籍台北市副市長林奕華接機，下午第一個行程先參訪廣慈博愛園區，晚上出席由國民黨籍台北市長蔣萬安作東，在圓山飯店舉辦的接風晚宴。



雙城論壇17日上午在晶華酒店舉行主論壇，主題為“智慧治理、永續未來”，並在論壇中簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作備忘錄”。上海訪團也將在中午回請北市府午宴，下午參訪大巨蛋，隨後華源一行人於傍晚離台。