竹竹苗首長齊聚　盼團結與科學園區共榮共好

“園縣市高峰會”今日舉行第8次會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月16日電（記者 盧誠輝）“園縣市高峰會”今日舉行第8次會議，由台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長陳宗權與科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，會議聚焦地下水質監測、偽變造車牌取締、危駕聯防等7項議題，期盼透過團結合作實現區域共榮共好。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在去年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。今年8月為振興花蓮觀光經濟，園縣市高峰會特別移師花蓮舉行，今日第8次會議則由新竹市政府舉辦。



邱臣遠表示，今天是園縣市高峰會今年度最後一場會議，由竹市府主辦，感謝大家這一年來的努力。園縣市高峰會自2023年成立以來，包含今日新增的7項議題，已累計探討53項合作議題，涵蓋交通、產業、環保、健康、教育、社會福利等各個面向，對於地方的區域發展起到關鍵性作用。期望未來持續攜手合作，成就竹竹苗及園區更美好的未來。



楊文科指出，園縣市高峰會上次移師到花蓮舉辦，也從花蓮帶回很多構想，讓大家可以一起思考該如何來幫助花蓮縣，這是很有意義的活動。而園縣市高峰會最重要的就是新竹科學園區管理局和科學工業園區同業公會，他們主宰著竹竹苗的區域發展，期盼未來大家可以一起合作把握中央推出的桃竹苗大矽谷計劃，讓區域共榮共好。



鍾東錦也說，園縣市高峰會就像家人一樣，每3個月大家聚集在一起，除了議題交換也聯絡感情，並彼此凝聚了非常多的共識，最讓他感動的是，從去年至今的8次會議，5位首長都一定會親自到場，就代表大家對園縣市高峰會的重視，也很用心地一起努力，希望未來竹竹苗可以攜手園區讓地方更好。

