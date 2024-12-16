台南七股兩“台獨”公園惹議　藍要求限期移除

台南市政府6日揭幕的黃先柱紀念公園，內有銅像一座，下方有介紹文。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南12月16日電（記者 蔣繼平）長期由綠營執政的台南市，目前已有兩座“獨派大老”紀念公園，第一座是2018年啟用紀念故“台灣獨立建國聯盟”主席黃昭堂，斥資新台幣3500萬元打造，第二座今年12月6日啟用紀念前民進黨台南市黨部主委黃先柱，斥資近千萬元。藍營16日召開記者會痛批台南市政府用公家資源，花納稅人的錢蓋“台獨”公園，為特定政治立場歌功頌德。由於藍營限期一個月處理，之後將掀藍綠政治角力。



台南市政府6日揭幕的黃先柱紀念公園，位於台南市七股區西興宮旁的空地，作為西寮里社區公園使用，入口就有明顯的“黃先柱紀念公園”立牌，也有一座黃先柱銅像，並介紹是“民主台灣重要推手”，公園內有涼亭、單槓、遊樂設施。



同時也位於七股區的黃昭堂紀念公園，地點在龍山里海岸遊憩區，臨近龍山碼頭，較有遊客造訪，公園內有公廁、體健設施、遊樂設施，最重要是有相當大型、且左手握書、右手比讚的黃昭堂雕像。



單看七股區選票分布，2024大選，民進黨的賴清德、蕭美琴組合拿7601票（59.43%），國民黨的侯友宜、趙少康組合拿2669票（20.87%），民眾黨的柯文哲、吳欣盈組合拿2520票（19.7%）。將近有6成選民支持民進黨。



國民黨台南市議會黨團16日在議會簡報室召開“黃先柱比孫中山更偉大嗎？”記者會，黨團指出，台南目前已有“獨派大老”黃昭堂紀念公園，現在又多一座黃先柱紀念公園和銅像，黃先柱紀念公園用的是公有土地，花費近千萬，市府幫私人設立紀念公園、豎立銅像，低調揭幕，現在事件爆發後，黃的家屬才說要負責銅像經費。

