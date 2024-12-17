日月潭藝術家：懷念陸客絡繹不絕遊潭的時光

蔣錦堂創作“華夏天地人合”石頭彩繪藝品。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月17日電（記者 方敬為）對於馬英九基金會邀請的大陸師生團12月1日參訪日月潭，在日月潭景區從事石頭彩繪的藝術家蔣錦堂接受中評社訪問表示，這是景區睽違多時再次迎來大陸團客，讓地方業者相當振奮，過去陸客遊潭創造無數商機，他的藝品生意在陸客來台鼎盛時期，平均一天能賺到新台幣3000元，現在則只剩下0跟1的差別，日月潭的商家、藝人都很懷念往日陸客絡繹不絕的時光。



蔣錦堂為日月潭風景區管理處認證的街頭藝人，從2007年起就在水社碼頭展售石頭彩繪藝品，精選紋理漂亮、質地細緻或奇形異狀的石塊，以書法在其上題字、彩繪、點綴，成為日月潭當地獨有的紀念品，過去陸客來台必到日月潭一遊，蔣錦堂創作的雅石也相當受到陸客歡迎。



談到日月潭過去陸客如織的景象，蔣錦堂表示，那段日子是日月潭商家生意最好的時候，不只是餐飲、遊湖船、自行車租賃等觀光業者受惠，連包括他在內的街頭藝術工作者，也能受到陸客商機的加持。由於藝術工作者要有穩定客源與收入相對不易，但在陸客鼎盛時期，他的藝品銷售平均一天能進帳新台幣3000元以上，最高紀錄甚至一天賣破萬元，很感謝大陸同胞對他的愛護。



蔣錦堂說，他創作的石頭彩繪以書法題字為主，可以現場依遊客需求題字彩繪，過去相當受到陸客喜愛，可能是中華文化有所共鳴的關係，又在日月潭邊創作，陸客將他創作的藝品視為到訪日月潭的另類紀念品，不只自己買，很多是買回家分送給親朋好友，他一塊雅石賣人民幣50元，大部份的大陸遊客都出手闊綽，現場展售的藝品很快就賣光了！

