雙城論壇晚宴主桌科技、金融大老在座

雙城論壇晚宴在圓山飯店12樓大會廳舉辦。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，上海市副市長華源的主團16日中午抵台，晚宴在圓山大飯店舉行，國民黨籍台北市長蔣萬安以台菜款待來自上海的客人。另外主、次桌名單也曝光，不少企業界人士與會，共席開28桌。



晚宴將在6點半舉行，中國國民黨籍台北市長蔣萬安作東，率領全市府主管迎接華源等91名上海團員。晚宴位在圓山飯店12樓大會廳，也是過去兩岸交流活動重鎮。



雙城論壇晚宴菜單曝光，充滿台灣味，先後上的菜色為圓山歡樂聚滿堂、宜蘭膽肝、干貝吻魚花生、閩式醬白玉、蒜漬花連黃金燒、姜蔥澎湖小捲、府城蝦捲、龍騰四喜舞沙拉、台式經典佛跳牆、金棗酒香蒸活明蝦、紅刺蔥快樂豬、火燜扁尖筍花膠老鴨湯、五柳飘香龍虎斑、古早味桂花炒米粉、圓山經典紅豆鬆糕、寶島季節水果盤，共16道。



主桌名單曝光，為蔣萬安、華源比鄰而坐，還有國民黨籍台北市議長戴錫欽、上海市水務局長史家明、東森集團總裁王令麟、遠見天下文化事業群創辦人高希均、宏碁董事長陳俊聖、美商摩根大通集團亞太區副主席錢國維、泰金寶董事長許介立、聯發董事長葉清澤、漢王飯店總裁江俊德、台灣佳格食品創辦人曹德風、中信金總經理高麗雪、台達永續長周志宏、富邦金控總經理韓蔚廷、聯華神通集團董事長苗豐強、冠捷科技創辦人宣建生、旺旺集團創辦人蔡衍明、台北市副市長張溫德、上海市副秘書長王為人，多達20人都在主桌。



次桌名單有國民黨籍台北市副市長林奕華、秘書長李泰興、上海台辦副主任李驍東、台北市政顧問張少寧、上海市建設交通工作黨委副書記于福林、台商簡大翔、台北市副秘書長俞振華、勇源教育發展基金會代表人陳致超、電通集團執行長唐心慧、能率創新公司董事長董俊毅、環球水泥營運長侯智元、博群國際法律事務所法務顧問張俊明、上海台協會長張簡珍、合富醫療董事長王瓊芝、遠見天下文化事業群發行人兼總編輯王力行、台灣通運董事長辜公怡、中華開發文教基金會執行董事余珊蓉等17人。



晚宴預計從晚間6點半致詞、交換禮物，6點50分開席，8點半散宴。

