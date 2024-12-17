王家貞：兩岸血脈相通 一體同源斷不了

國民黨籍台南市議員王家貞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南12月17日電（記者 蔣繼平）前綠委郭正亮赴陸尋根謁祖行引起兩岸話題。中國國民黨籍台南市議員王家貞接受中評社訪問表示，“落葉歸根”四個字真的讓人聽了很有感，從近年郭正亮的轉變，算是狠狠打了民進黨一頓，代表斷不了兩岸血脈相通、一體同源的事實，但台灣這幾年也因為拿掉且踐踏中華文化的DNA，禮義廉恥等價值觀都沒有了，增添許多社會亂象，這樣真的是民主法治嗎？值得深思。



王家貞，1957年生，政治大學西洋語文學系學士，從政前曾任外文秘書，以及學校英語教師。現任台南市議員，選區在東區，擔任7屆的資深議員。過去曾加入新黨、親民黨，2007年加入國民黨至今。王家貞平日問政風格犀利，針砭時政不留餘力，有“議會俠女”雅稱。



前綠委郭正亮14日前往福建省漳州市祭祖，期間他受訪表示“回到漳州，有落葉歸根的感覺，我發現這裡的鄉音、建築跟台南基本一樣的，證明歷史文化血緣的紐帶就是最強的”，並直呼“血緣宗親的關係無論如何都是兩岸不可分割的最主要力量。”



對此，王家貞說，“落葉歸根”四個字真的讓人很有感觸，尤其郭正亮曾是民進黨“立委”、又是耶魯大學政治學博士、過去也是民進黨重要智囊之一，雖然現在郭正亮已非民進黨，但真的就是很好的見證，郭正亮這些年的轉變也算是狠狠打了民進黨一頓，代表不管民進黨怎麼講、怎麼操弄，都斷不了兩岸血脈相通、一體同源的事實。



對於郭正亮被批評，王家貞提到，看到新聞說郭正亮也回覆“這有何奇怪，追隨陳水扁、呂秀蓮、謝長廷腳步”，王家貞認為，陳水扁等人也回大陸祭祖過啊，也沒有否認，就是“敬天法祖”，表現出中國傳統的觀念，敬奉上天和拜祭祖先。郭正亮一路走來的轉變值得大家深思，落葉歸根，這四個字真的很讓人感慨。

