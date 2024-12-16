華源：雙城論壇是兩岸和平發展的好事

上海市副市長華源。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）2024台北上海雙城論壇17日登場，16日中午抵台的上海市副市長華源在歡迎晚宴致詞表示，下午參訪廣慈博愛園區，反映出尊老愛幼等中華傳統美德，厚植台灣社會。明天雙城論壇將如期舉辦，這是兩岸和平發展、融合發展的好事。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安、華源16日晚上6點半一同出席位於圓山飯店的歡迎晚宴，席開28桌。



華源致詞時表示，今晚的圓山大飯店華燈璀璨、勝友如雲，很高興能與各位新老朋友相聚在美麗的寶島台灣。他謹代表上海市人民政府對台北市政府的盛情邀請與周到安排表示最衷心的感謝。也對蔣萬安和各界同仁為雙城論壇的辛勤付出表示最誠摯的謝意。並藉此機會轉達上海市民對台北市民的美好祝願，台北之約如願成行。



華源說，一下飛機我們就看到台北市容整潔優美，體會到城市的生機活力，感受到同胞們的親切熱情。特別是今天下午參訪廣慈博愛園區，體會到台北市政府對基層社區治理的用心，給予老年人、嬰幼兒、殘疾人士等最需要關心群體的關愛和關懷。他強調，這也反映出尊老愛幼等中華傳統美德，厚植我們台灣社會，這些創新實踐也值得上海學習和借鑒。



華源指出，親戚越走越親、朋友越走越近，多年來在雙城論壇的引領下，兩市交往日益密切，經貿合作深入開展，人文交流亮點紛呈，民生福祉持續提升，有越來越多台北市民走進上海、瞭解上海，也有越來越多的台北青年留在上海，與上海的青年攜手追夢。這些豐碩的成果是得益於上海、台北兩市的同心而行，得益於雙城論壇的有力推動，也得益於各界同仁的堅持不懈。



華源認為，回首來時路，攜手在共贏，雙城論壇從2010年開始，迄今已連續舉辦14屆，凝聚上海和台北共同的美好經歷與結下的豐碩果實。明天雙城論壇又將如期舉辦，這是兩市交流合作的盛事，也是兩岸和平發展、融合發展的好事。兩市各界精英將再度聚首，圍繞智慧治理，永續未來這個主題，共謀兩市合作共贏大計。