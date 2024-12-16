蔣萬安談瓊瑤與周杰倫　戰爭苦難和平重要

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，上海市副市長華源16日率主團抵達台北，出席在圓山飯店舉行的歡迎晚宴，中國國民黨籍台北市長蔣萬安與華源互動熱絡，致詞時提及已故作家瓊瑤、歌手周杰倫，貫穿台北、上海友誼。蔣萬安引用瓊瑤自傳說過“戰爭代表流浪與苦難”，強調交流和平的重要，並稱此次過程有許多困難，能與上海朋友相聚不容易，彼此克服、風雨無阻。



蔣萬安作東在圓山飯店宴請華源等91名上海團成員，席開28桌，有不少企業界人士受邀與會。



蔣萬安晚間6點24分到場，笑容滿面、30分首先致詞。



蔣萬安致詞全文如下：上海市華源副市長、上海市代表團全體貴賓、台北市林奕華副市長，以及所有市府同仁，台北市議會戴錫欽議長，各位雙城論壇與會的來賓，以及所有媒體朋友，大家晚安，大家好！



雙城論壇從2010年開始舉辦，每一年，台北、上海輪流主辦，已經走過15個年頭，去年，特別感謝上海的朋友們周到的接待，今年我能在台北，再與上海的朋友們相聚，實在不容易，非常歡迎大家的到來！



特別的時刻，總讓我們想起特別的人。今天讓我想起，對台北、對上海都深具意義的瓊瑤女士。瓊瑤女士在上海就讀小學，在台灣的文壇綻放光芒，她也是在兩岸開放探親之後，第一個赴陸拍攝取景的台灣影視製作人，開啟了兩岸影視合拍的風潮，加深了共同的“文化記憶”。



在《還珠格格》中有一句話“受過傷的心，要用真心來修補”，瓊瑤女士在自傳中也提到“戰爭代表的就是流浪與苦難”這些都提醒我們，交流與和平的重要。

