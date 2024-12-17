林政賢：張善政倒吃甘蔗　綠誰戰桃園都難贏

中國國民黨籍桃園市議員林政賢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月17日電（記者 盧誠輝）民進黨近日頻對2026桃園市長選戰點兵點將，中國國民黨籍桃園市議員林政賢接受中評社訪問表示，國民黨籍桃園市長張善政執政將屆滿2年，持續鴨子划水用心市政，現在政績有如倒吃甘蔗般讓市民有目共睹，未來不管民進黨派誰空降來戰桃園恐怕都贏不了。



林政賢，東吳大學政治學系學士，曾任國民黨桃園市黨部（升格前）主任委員、桃園縣議會國民黨黨團執行長、國際獅子會2004－2005年度會長聯誼會主席、中華台灣林姓宗親總會理事、桃園市民眾服務社第19、20屆理事長。2022年順利完成市議員選舉5連霸，長期耕耘地方林姓宗親會與雲林旅桃同鄉會。



林政賢指出，民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因在桃園市長任內土地開發案涉貪出事後，民進黨在桃園市確實已群龍無首，現在幾個民進黨籍桃園市議員也都還不成氣候，所以民進黨中央急了，現在才會頻頻點兵點將想找人空降戰桃園。



他強調，張善政在桃園執政近2年來，除推動許多重大建設外，包括營養午餐和老人福利等政績，都讓許多市民都相當有感，因此市政滿意度與光榮度都大幅提升，他相信未來不管民進黨派誰到桃園來選，都不會是張的對手，因為張已用政績證明自己的能耐。



林政賢提到，張善政剛上任時，民進黨還有人會質疑張跟鄭文燦相比是否會有些差距，但現在看起來，張不但比鄭優秀，也比鄭還專心認真在桃園市政，且張的錢都花在刀口上，靠著默默鴨子划水讓許多政績慢慢浮現出來，現在猶如倒吃甘蔗般，政績讓市民都有目共睹。

