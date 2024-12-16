雙城好兩岸好　蔣萬安送華源紀念瓷盤

左起上海市副市長華源、台北市長蔣萬安，蔣致贈雙城好、兩岸好的大巨蛋紀念瓷盤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，上海市副市長華源16日率主團抵達台北，在圓山大飯店舉行的歡迎晚宴上，中國國民黨籍台北市長蔣萬安與華源互動熱絡，握手、談天。蔣萬安贈送華源台北大巨蛋的紀念瓷盤，並在禮盒上寫著“雙城好、兩岸好”；華源則回贈藝術瓷瓶《春滿人間》，象徵兩市人民心手相連，場面氣氛佳。



蔣萬安、華源致詞完後，蔣萬安準備台北大巨蛋紀念瓷盤，象徵台北運動場台北大巨蛋新的里程碑，以及打造台北運動之都、健康之都的決心，禮盒上有“雙城好、兩岸好”的標語。另外瓷盤上也印有台北大巨蛋及棒球選手王貞治揮棒影像，台北市政府並將請上海參訪團轉交文化局攝影比賽得獎作品“北門與101同框”給上海市長龔正。



華源則回贈上海市陶藝家協會副會長尉澗松先生的藝術瓷瓶《春滿人間》，將上海現代都會風貌，以及上海市花蘭花傳統韻味融合，象徵上海獨特發展，還有與台北深厚友誼緊密合作，兩市人民心手相連美好願景，帶有兩岸春暖花開寓意。



接著蔣萬安、華源舉杯後，由晨風音樂藝術團，用現代樂器、國樂，展現優雅浪漫、中西樂合璧的古典、現代合奏。安排的曲目包括〈家後〉、〈菊花台〉以及〈夜來香〉等。

