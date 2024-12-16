蔣萬安、華源談笑風生　盼雙城論壇圓滿

蔣萬安、華源一同祝酒“2024上海台北城市論壇圓滿成功”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）2024台北上海雙城論壇17日登場，上海市副市長華源16日中午抵台。中國國民黨籍台北市長蔣萬安與華源在晚間6點半共同出席歡迎晚宴，互動熱絡。華源在致詞結束後直接走下台，即便主持人連聲請他留步，也堅持稍後再與蔣萬安一同上台互贈友好紀念品。2人也在舞台上笑容滿面談話，介紹彼此致贈的紀念品。



蔣萬安致贈外盒寫著“雙城好，兩岸好”的台北大巨蛋瓷盤給華源，華源也回贈上海市陶藝家協會副會長尉澗松創作的藝術瓷瓶“春滿人間”，寓意兩市人民心手相連，共同繁榮的美好願景。接著，蔣萬安、華源再度一同走下台，拿著紅酒杯一同上台和與會嘉賓祝酒“2024上海台北城市論壇圓滿成功”。



2024台北上海雙城論壇主要行程於16日、17日進行，上海市副市長華源在16日中午1點左右抵達台北松山機場，由中國國民黨籍台北市副市長林奕華接機，下午第一個行程將先參訪廣慈博愛園區，接著出席由國民黨籍台北市長蔣萬安作東，在圓山飯店舉辦的接風晚宴。



雙城論壇17日上午在晶華酒店舉行主論壇，主題為“智慧治理、永續未來”，並在論壇中簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作備忘錄”。上海訪團也將在中午回請北市府午宴，下午參訪大巨蛋，隨後華源一行人於傍晚離台。