中評關注：民進黨為何緊抓韓國瑜不放

綠營緊抓韓國瑜，除了要看韓能耐，也是轉移賴清德對 特朗普將上台的壓力。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）民進黨最近聚焦在國民黨領銜的幾個爭議法案，尤其是選罷法，緊咬韓國瑜不放。



綠營最近聚焦三大法案包括：《公職人員選舉罷免法》、《“憲法”訴訟法》、《財政收支劃分法》，強烈緊盯藍營要進行攻防。民進黨上週五院會一早就霸佔主席台，但是卻讓韓國瑜上台主持議事，要求一定要朝野協商，最後韓國瑜將三大爭議法案，以有待朝野繼續協商帶過，藍營並未硬闖關。



之後傳出，因為民進黨“立法院”黨團總召柯建銘跟韓國瑜透露，爭議法案最後就按照程序處理，而沒有爭議的就在上週五先處理，至少外界看起來是“立法院”有在進行議事審查。這也代表這些爭議法案，綠營雖想阻擋，但也知道在“立法院”席次劣勢下，要阻擋也無法力擋，很可能只能讓藍白席次優勢下進行三讀，而綠營的方式，很可能就是再度尋求大法官“釋憲”。



美國總統當選人特朗普即將在明年1月20日任，“立法院”本會期經之前朝野協商，將於明年1月21日休會，韓國瑜當然希望儘速處理明年度總預算以及法案審議，可在休會期間赴美。



現在府方與“外交部”都沒有正式宣布，特朗普就職祝賀團由韓國瑜代表領團前往。綠營在議事上不斷杯葛，也是要考驗韓國瑜能耐，若無法提前休會赴美，由“立法院副院長”江啟臣主持接下來的議事，民進黨一定會再找藉口批韓。



藍營昨天在內政委員會排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。綠營痛批3分鐘念過就通過初審，也批藍委不讓他們進入會議室。但前一天晚上綠委在會議室門口拍照打卡，並提到要力擋選罷法，但一早卻被關在門外，綠委是否用力阻擋選罷法修法，也令人打上問號。加上選罷法如果修得更嚴格，其實“立委”都受惠，有些綠委也被點名罷免，這對他們也是有利。