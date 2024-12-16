雙城晚宴盡歡　蔣萬安緊握華源的手

左起台北市長蔣萬安親送上海市副市長華源，雙方緊緊握手，開心相約論壇見。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，上海市副市長華源16日率主團抵達台北，出席在在圓山大飯店舉行的歡迎晚宴。中國國民黨籍台北市長蔣萬安與華源互動熱絡，聊了許多話題，談及雙城都面臨高齡化、少子化現象，台北市有相關政策，與上海方交換意見，現場企業界人士也爭相與蔣、華合影。散席時，蔣也親送華到一樓上車，賓主盡歡。



晚宴在圓山飯店12樓大會廳舉行，主桌來賓包括蔣萬安、華源、國民黨籍台北市議長戴錫欽、上海市水務局長史家明、東森集團總裁王令麟、遠見·天下文化事業群創辦人高希均、宏碁董事長陳俊聖、美商摩根大通集團亞太區副主席錢國維、泰金寶董事長許介立、聯發董事長葉清澤、漢王飯店總裁江俊德、台灣佳格食品創辦人曹德風、中信金總經理高麗雪、台達永續長周志宏、富邦金控總經理韓蔚廷、聯華神通集團董事長苗豐強、冠捷科技創辦人宣建生、旺旺集團創辦人蔡衍明、台北市副市長張溫德、上海市副秘書長王為人，多達20人都擠在主桌。



次桌有國民黨籍台北市副市長林奕華、秘書長李泰興、上海台辦副主任李驍東、台北市政顧問張少寧、上海市建設交通工作黨委副書記于福林、上海市衛生健康委員會主任聞大翔、台北市副秘書長俞振華、勇源教育發展基金會代表人陳致超、電通集團執行長唐心慧、能率創新公司董事長董俊毅、環球水泥營運長侯智元、博群國際法律事務所法務顧問張俊明、上海台協會長張簡珍、合富醫療董事長王瓊芝、遠見天下文化事業群發行人兼總編輯王力行、台灣通運董事長辜公怡、中華開發文教基金會執行董事余珊蓉等17人。另外，國民黨籍前“立委”李德維、台灣大學政治系教授張登及、政治大學外交系教授黃奎博等人也都與會。



晚宴6點50分開席，直到8點半，過程中有國樂樂團演奏中華曲目助興，還有主持人帶動氣氛。現場賓主觥籌交錯，蔣萬安與華源不時近距離談天，許多台商蜂擁而至上前合照、寒暄，現場約300人，席開28席。

