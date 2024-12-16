北市府：珍惜和平對話　雙城論壇定要續辦

台北市政府發言人、青年局長殷瑋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日將在台北市舉行，上海市副市長華源16日率主團抵達台北，出席在圓山大飯店舉行的歡迎晚宴。中國國民黨籍台北市長蔣萬安與華源互動熱絡。台北市政府發言人、青年局長殷瑋會後受訪表示，台北市政府很珍惜和平的交流與對話機會，雙城論壇已是兩岸之間僅存的官方對話平台，過程中有波折，希望陸委會、海基會能循對話的管道與相關功能的機制。



陸委會、海基會近期動作頻頻，將一貫道3名信眾、八旗出版社總編輯富察延賀在大陸發生的事件，要求中國國民籍台北市長蔣萬安向上海團表態。



殷瑋會後受訪表示，針對陸委會副主委梁文傑的近期發言，他要問梁文傑，陸委會到底有無直接跟上海台辦、對岸的官方溝通機制？梁文傑應比誰都清楚，台北市政府的立場就是持續舉辦雙城論壇，更看得出官方平台非常重要。另外也請海基會不能再慢半拍，要熟悉業務，關於相關台人在陸的案子，台北市府已公開說明過，並循管道全力協助，海基會發的新聞稿讓人常常不太能理解，台北市府有哪個中文字說過拒絕對話？海基會也應有職權及對話功能的既有機制，但老是主動透過政治操作、挑起議題，為何應營救台人要靠媒體宣傳來幫忙？海基會應有適當管道全力支援才對。



媒體問，雙城論壇舉辦，大陸若繼續軍演是否善意？殷瑋說，台北市府仍秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，大家要真誠對待彼此，過程中，不管台北市還是有核准職權的“中央”，都要誠意對待、交流，應和平共好。



殷瑋說，舉例今天蔣萬安大巨蛋瓷盤給華源，就是希望兩岸關係能夠有好的方向，並全壘打，象徵過去這一年，台北市的建設具有意義，蔣萬安致詞也提及已故作家瓊瑤，都希望能有和平交流與對話，雙城是兩岸之間僅存的官方對話平台，過程中看到了一些波折，今天晚宴雖順利，但其實要與這些老朋友見面是很不容易，台北市珍惜和平對話機會。



殷瑋強調，台北市政府一在強調，定位很清楚，都是城市的交流，一定要續辦雙城論壇，兩市擁有更大的框架，就是雙城好、兩岸好。



媒體追問，上海團行程低調，有限制媒體採訪疑慮，是否因日前馬英九基金會邀請的陸生團引發抗議風波有關？殷瑋說，蔣萬安上任迄今，為確保行程安全，都有說明過，也希望能滿足媒體採訪需求。