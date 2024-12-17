龔正人未到禮到了　贈蔣萬安畫有全家生肖

上海市長龔正致贈台北市長蔣萬安一家五口生肖的知名捲紙畫。（北市府提供） 中評社台北12月17日電／雙城論壇17日上午在晶華酒店登場，台北市政府昨晚於圓山大飯店舉辦歡迎宴。上海市長龔正雖未來台，中國國民黨籍台北市長蔣萬安昨透過幕僚在席間轉交禮物給龔正，是一張錶框的攝影優選得獎作品，而龔正送給蔣萬安的是一幅錶框的捲紙畫，上頭寫下8字，用心且誠意十足。



綜合台媒報導，蔣萬安在席間有轉交一份禮物給無法來台的上海市長龔正，是一幀錶框的攝影優選得獎作品，名為《北門與101同框》，攝影師為王幗瑛。內容是北門與台北101新舊地景遙相輝映，象徵台北與上海都是新舊交融城市；龔正也經幕僚回贈有蔣萬安全家人生肖的捲紙畫，並提字“順遂無虞、皆得所願”。



而龔正送的捲紙畫，上方有兩隻馬、下方分別是兔子、牛、兔子生肖，其實正是蔣萬安“一家人”的生肖，可見相當用心且誠意十足。



另外，在昨日的晚宴中，蔣萬安致詞時，引用已故作家瓊瑤、天王周杰倫歌曲〈上海一九四三〉強化兩市關係，並重申“雙城好、兩岸好”，未來兩市一同繼續努力，也贈送印有台北大巨蛋、王貞治的瓷盤，象徵兩市交流與合作如同大巨蛋每場活動般精彩，持續揮出“好棒”。